Köylerde su deposu yapım çalışmaları

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendiköprüsü köyünde su deposu yapım çalışması yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, '' İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte ''KÖYDES'' programı kapsamında ilçemize bağlı Efendiköprüsü köyünde yapımı devam eden su deposu yapım işini yetkililerden bilgi alarak yerinde inceledik. Amacımız kısa sürede bu çalışmayı bitirip köylümüzün hizmetine bu depoyu sunmak'' ifadelerini kullandı.

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