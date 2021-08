Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne yeni statü

Kütahya'nın Emet ilçesinde bölgeye hizmet veren Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nin, 3 yıldır yapılan çalışmalar sonrası D sınıfı hastane statüsünden C sınıfı hastane statüsüne yükseltildiği bildirildi.

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından yaklaşık 2 yıldır çalışması yürütülen, hastane statü değişimi bakanlık tarafından onaylanarak ilgili birimlere servis edildi.

Emet Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ''Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerimiz ve köyleri ile birlikte yaklaşık 40 bin vatandaşımıza hizmet veren Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanemizin, bölge hastanesi statüsünde görülmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Diğer ilçe başkanlarımızla da ortak taleplerde de bulunarak, konunun takibin gerçekleştirmiştik. Bugün ise belediye başkanımız Hüseyin Doğan ile 5 Ağustosta onaylanan kararın tüm yetkili birimlere ulaştırılması ile artık hastanemiz C sınıfına yükseltilmiştir“ dedi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''30 milyon TL maliyetli modern devlet hastanemizin uzun yıllar sıkıntısı çekilen ana branş doktorlarının atanması ve tam kapasite çalışması yanında, bugün de C sınıfına yükseltilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Emet ilçemiz değil, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçesinde bulunan vatandaşlarımız ile birlikte 40 bin nüfusa hizmet verecek hastanemize 2 farklı dalda doktor kadrosu açılacağı gibi, tomografi cihazımızda bu değişimle kazandırılmış olacak. Her şeyden önce halkımızın sağlığı diyerek, Ankara çalışmalarımızda ilçe başkanımızla birlikte konunun yakın takipçisi olduk. Şükürler olsun bugün bu çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Emet ilçemize ve bölgemiz halklarına hayırlı olsun ''ifadelerini kullandı.

