Vali Ali Çelik, Tavşanlılı muhtarları dinledi

Kütahya Valisi Ali Çelik Tavşanlı Balıköy’e bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çaltılı Köyü’nde düzenlenen İstişare Toplantısı’na Vali Ali Çelik’in yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri ile 30 muhtar katıldı.

Misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara ve köy sakinlerine teşekkür eden Vali Ali Çelik, bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtarlardan köy ve mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, taleplerin birçoğuna İl Genel Meclisi üyeleriyle yerinde çözüm bulurken iletilen diğer taleplerin de imkanlar dahilinde ivedilikle çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerini telefonla arayarak talimat verdi.

İl Özel İdaresince yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Şehirde ne varsa köyde de o olacak’ vizyonu çerçevesinde, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti yerine getirmek için hep birlikte gayret gösteriyoruz” dedi.

İstişare Toplantısı’nın ardından Doğanlar Köyü’nü ziyaret eden Vali Çelik, köy muhtarı Ahmet Erbey ile vatandaşların taleplerini dinledi.

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