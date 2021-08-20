Hisarcık Dereköy’de aşure etkinliği

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Köy muhtarlığının organizasyonunda köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel etkinliğinde hayırseverlerin katkılarıyla pişirilen aşure köy meydanında yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.

Aşure etkinliğine katkıda bulunan köy halkına teşekkür eden köy muhtarı Tayfun Bütün, ” Tıpkı aşure tatlısında bir araya gelen farklı nimetlerin aynı ortak tada katkı sağladıkları gibi milletimiz asırlardır sürdürdüğü gelenekle birlikte yaşamanın gereği olarak tek dil, tek vatan, tek bayrak düsturuyla sevinç ve tasayı, muhabbet ve meşakkati paylaşmaya devam edecektir inşallah” dedi.

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