DP Emet İlçe Başkanı Ahmet Yetilgen toprağa verildi

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Kütahya'nın Emet ilçesinde Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanı Ahmet Yetilgen toprağa verildi.



Emet ilçesinde uzun yıllar Adalet Partisi ve Doğruyol Partisi'nde görev alan DP İlçe Başkanı Ahmet Yetilgen (69) bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yetilgen tedavisi sırasında rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yetilgen'in vefatı ilçede üzüntüyle karşılandı. Yetilgen bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye çok sayıda siyasetçi ve vatandaşlar katıldı.

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