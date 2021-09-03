Görme Engelliler Futsal maçları başladı 7 Eylül'e kadar devam edecek müsabakalarda 14 ilden gelen 16 takım yarışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme Engelliler Futsal maçları başladı 7 Eylül'e kadar devam edecek müsabakalarda 14 ilden gelen 16 takım yarışacak

İHA

Görme Engelliler Futsal maçları başladı 7 Eylül'e kadar devam edecek müsabakalarda 14 ilden gelen 16 takım yarışacak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2B3 Futsal Yükselme Grubu müsabakaları Kütahya’da başladı. 7 Eylül'e kadar devam edecek müsabakalarda 14 ilden gelen 16 takım yarışacak.
Müsabakaların ilk gününde Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü ile Genç Osmangazi Engelliler Spor Kulübü karşılaştı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçta gol düellosu oldu.
İçerisinde bulunduğunuz engel şartlarına rağmen spor yapmaktan vazgeçmemişsiniz diyerek sporcuları tebrik eden Kütahya Valisi Ali Çelik, “Sporun doğası gereği insan hayatında fiziksel olarak mutluluk verici bir özelliği vardır. Bunun da sizlerin burada olmanızı teşvik eden bir husus olduğunu değerlendiriyorum. Uzun yıllar sporla ilgilenmiş bir kardeşiniz olarak spor yapmanızdan, sporla iştigal etmiş olmanızdan duyduğum memnuniyeti ayrıca ifade etmek istiyorum. Bugün, birazdan start verilecek olan turnuvamızda 14 ilimizden 16 takımımız yarışacak. Umarım kazasız belasız, güzel anılar biriktirerek ve iyi bir rekabet içerisinde turnuvamız sonuçlanır. Yaptığınız işin önemini bir kez daha anladım. Zor bir emek veriyorsunuz, içerisinde bulunduğunuz engel şartlarına rağmen spor yapmaktan vazgeçmemişsiniz. Bu çok değerli. Umarın hayatınızda sağlığınız ile beraber mutluluk içerisinde olur. Sizleri Kütahyamız'da ağırlayacağımız sürede her ihtiyacınızda yanınızda olacağız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çalışkan’dan Kaymakam Karadağ’a veda yemeği
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan’dan Kaymakam Karadağ’a veda yemeği
Asırlık çınar ağacı altında piknik etkinliği
YEREL HABERLER Asırlık çınar ağacı altında piknik etkinliği
Kick Boks Hakemi Fatma Çakır’a Balkan Şampiyonası'nda görev
YEREL HABERLER Kick Boks Hakemi Fatma Çakır’a Balkan Şampiyonası'nda ...
Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı adam 18 saat sonra yaylada bulundu
Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu
Yangında mağdur olan hayvan üreticilerine 1 tır yardım gönderildi
YEREL HABERLER Yangında mağdur olan hayvan üreticilerine 1 tır ...
Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Elsayed’ten Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü ...
Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge sorunlarını at sevgisiyle aştı
YEREL HABERLER Zihinsel engelli Yasin, iletişim ile denge ...
Zafertepeçalköy İlk ve Ortaokulu'nda güçlendirme çalışması
YEREL HABERLER Zafertepeçalköy İlk ve Ortaokulu'nda güçlendirme ...
Rektör Uysal’dan İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Uysal’dan İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz’a ...
Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi
YEREL HABERLER Kütahya'da '100. yıla 1 kala Dumlupınar' sergisi
Görev yerleri değişen mülki idare amirlerine veda
YEREL HABERLER Görev yerleri değişen mülki idare amirlerine veda
Bölücek Mahallesi'ne 495 konut, cami ve ticaret merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Bölücek Mahallesi'ne 495 konut, cami ve ticaret ...
Başarılı sporcu ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı sporcu ödüllendirildi
Emet'te altyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Emet'te altyapı çalışmaları
Hayırsever aileden su kuyusu
YEREL HABERLER Hayırsever aileden su kuyusu
Mobil aşı ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Mobil aşı ekipleri aralıksız çalışıyor
AK Parti Teşkilatı’ndan Kaymakam Halim’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilatı’ndan Kaymakam Halim’e hayırlı ...
Marketlerde sıkı denetim
YEREL HABERLER Marketlerde sıkı denetim
Başkan Sebahattin Ceyhun: “Devletimiz milletimizin yanında”
YEREL HABERLER Başkan Sebahattin Ceyhun: “Devletimiz milletimizin ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne katılacak
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hayme Ana’yı Anma ve Göç ...
Kütahya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 49 artçı
YEREL HABERLER Kütahya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 49 ...
Başkan Şahbaz: "METEM kararlarının iptali ile ilgili önergemizi verdik"
YEREL HABERLER Başkan Şahbaz: "METEM kararlarının iptali ile ilgili ...
Kütahya’da hemşire adayları yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Kütahya’da hemşire adayları yüz yüze eğitime başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.