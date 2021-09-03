Görme Engelliler Futsal maçları başladı 7 Eylül'e kadar devam edecek müsabakalarda 14 ilden gelen 16 takım yarışacak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2B3 Futsal Yükselme Grubu müsabakaları Kütahya’da başladı. 7 Eylül'e kadar devam edecek müsabakalarda 14 ilden gelen 16 takım yarışacak.

Müsabakaların ilk gününde Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü ile Genç Osmangazi Engelliler Spor Kulübü karşılaştı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçta gol düellosu oldu.

İçerisinde bulunduğunuz engel şartlarına rağmen spor yapmaktan vazgeçmemişsiniz diyerek sporcuları tebrik eden Kütahya Valisi Ali Çelik, “Sporun doğası gereği insan hayatında fiziksel olarak mutluluk verici bir özelliği vardır. Bunun da sizlerin burada olmanızı teşvik eden bir husus olduğunu değerlendiriyorum. Uzun yıllar sporla ilgilenmiş bir kardeşiniz olarak spor yapmanızdan, sporla iştigal etmiş olmanızdan duyduğum memnuniyeti ayrıca ifade etmek istiyorum. Bugün, birazdan start verilecek olan turnuvamızda 14 ilimizden 16 takımımız yarışacak. Umarım kazasız belasız, güzel anılar biriktirerek ve iyi bir rekabet içerisinde turnuvamız sonuçlanır. Yaptığınız işin önemini bir kez daha anladım. Zor bir emek veriyorsunuz, içerisinde bulunduğunuz engel şartlarına rağmen spor yapmaktan vazgeçmemişsiniz. Bu çok değerli. Umarın hayatınızda sağlığınız ile beraber mutluluk içerisinde olur. Sizleri Kütahyamız'da ağırlayacağımız sürede her ihtiyacınızda yanınızda olacağız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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