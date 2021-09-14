Kütahya'da Fatih Anadolu Lisesi'nde bir sınıf daha karantinaya alındı

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Kütahya'da Fatih Anadolu Lisesi'nde, Covid19 testi sonrası 10A şubesinden sonra, 10D sınıfı öğrencileri de karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'ndeki Fatih Anadolu Lisesi 10A sınıfındaki 3 öğrencinin Covid19 testleri pozitif çıkınca sınıftaki öğrencilerin tamamı 5 gün önce karantinaya alınmıştı. Aynı lisenin 10D sınıfında da öğrencilerde de Covid19 belirtileri görülünce test yapıldı. Okula gelen filyasyon ekipleri, 10D sınıfındaki öğrencilerden beşinin testinin pozitif çıkması üzerine sınıftaki tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı.

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