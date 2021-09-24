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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim başladı

İHA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) 2021 – 2022 eğitim ve öğretim yılı, yüz yüze uygulamasıyla başladı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, öğrencilerin doyasıya bir öğrenim görmeleri için, destek olacaklarını ifade etti. Açılış dersinde bir konuşma yapan Kavuncu “ Sağlık eğitiminde en önemli kısım uygulamadır. Bu okulda hayatı öğreneceksiniz. Yüz yüze eğitimde, pandemi kurallarını dikkate alarak gerçekleştireceğiz. Her bölümü bizim için önemli olan okulumuza destek için, Simav’da alt yapının hazır olması çok büyük bir avantajdır. Mezun olduktan sonra bizleri temsil edeceksiniz. Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı olsun” dedi.
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Harun Şener, Yüz yüze eğitim ile öğrencilerle tekrar bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirterek, Açılış dersine katılan Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya ve Genel Sekreter Kutlu Önal’a teşekkür etti.

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