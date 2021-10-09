DPÜ’de oryantasyon etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci kulüplerini ve Üniversiteyi tanımaları için düzenlenen Oryantasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde düzenlenen oryantasyonda öğrenci toplulukları kurdukları sergiliklerde öğrencilere çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve yeni üye kayıtları gerçekleştirdiler. Konserler ve çeşitli gösterilerin de yer aldığı iki gün süren etkinlik, salgın nedeniyle bir buçuk yıldır üniversiteden ayrı kalan öğrencilerin üniversiteyi ve toplulukları tanımaları sağlandı.

Oryantasyonun ilk gününde etkinlik alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, öğrenci topluluklarına tek tek uğrayarak toplulukların çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz de topluluklara yapılan ziyarette Rektöre eşlik etti.

Oryantasyon etkinliği alanından bisikletle ayrılan Rektör, beraberindeki heyet ve öğrencilerle birlikte Rektörlük binasının önüne gelerek Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Sporun Gelişimi ve Şehirlerin Tanıtımı projesi kapsamında Üniversitede düzenlenen turnuvayı takip etti. Üniversiteden takımların yer aldığı ve çeşitli gösteri maçlarının da düzenlendiği turnuvada kısa bir gösteri maçı da yapan Rektör Uysal, turnuvayı ilk sırada bitiren Mimarlık Fakültesi sporcularına şampiyonluk kupasını verdi. Turnuvada ikinci olan Spor Bilimleri Fakültesi, üçüncülüğü elde eden KTBMYO İtfaiyecilik programının ve dördüncü sırayı alan Güzel Sanatlar Fakültesinin ödüllerini de Rektör Uysal verdi.

Rektör Uysal, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın daveti üzerine oryantasyon etkinliğine katılan ve rektörlük önüne geçerken konvoy oluşturan Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Mühendislik Fakültesinin önüne gelen Rektör, buradaki yeşil alanda öğrencilerle oturarak sohbet etti. Çay ikramının yapıldığı ve Dekan Prof. Dr. Cengiz Karagüzel’in de katıldığı etkinlikte yeni akademik yılda tüm öğrencilere başarılar dileyen Uysal, aşı olunması yönündeki çağrısını yineledi. Rektör, ayrıca öğrencilerin sorunlarını da dinleyerek notlar aldı ve bu gibi buluşmaların daha da sürmesini istediğini söyledi.,

Rektör Uysal’ın öğrencilerle buluşmasında konuşmaların ardından bağlama eşliğinde şarkı ve türküler seslendirildi.

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