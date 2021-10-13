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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veysel Eroğlu Tavşanlı'da

İHA

Veysel Eroğlu Tavşanlı'da

TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette yapılan yatırımları değerlendirdi.
Eroğlu, Tavşanlı Belediyesinde Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp ile görüştü ve burada yaptığı basın açıklamasında AK Parti ile birlikte bölgedeki yatırımları ve gelişmeleri değerlendirdi. Başta içme suyu isale hattı olmak üzere OSB alan tahsisi, Ada Mesireliği, Göbel Termal Tesisleri, yeşil alanlar ve yeni gölet yapımları gibi her konuda Eroğlu’nun desteğini htiklerini kaydeden Başkan Güler, “Sayın Bakanımızla önceden bu yana gelen bir hukukumuz var. Tavşanlı için ne zaman kapısına gitsek hiçbir zaman geri çevirmedi. İçme suyu isale hattının proje ve yapım aşamalarında önümüze çok fazla engel çıktı. Ama onları da Sayın Bakanımızın destekleriyle aştık. İlçemiz bu noktada çok büyük kazanımlar elde etti” diye konuştu.
OSB alanının genişlemesi konusunda da Veysel Eroğlu’na müteşekkir olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Sayın Bakanımızın destekleriyle OSB alanını genişlettik, burada yapılan yatırımlarla birlikte iş gücü ve istihdam konusunda çok önemli bir kazanım elde ettik ve etmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İçme suyu isale hattının kalan bölümünün de yenilenmesi için proje ihalesinin tamamlandığını ve 2022 yılı yatırım programına alındığını söyleyen Başkan Güler, “İsale hattımızın ikinci bölümü yatırım programına alındı ancak bu noktada ek ödenek gerekiyor. Sayın Bakanımızdan bu konuda da destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Güler ayrıca Eroğlu’na Belediye eliyle yürütülen tüm yatırımlar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Eroğlu, daha önceki yıllarda Bakanlığı döneminin ilk yılları 2003 yılında Kütahya geneli geçmişten tek sayfa dolacak imaratlar olmadığını vurgularken, "Sadece Tavşanlı ilçesinde 10 sayfalık eserler var. Bakın nereden nereye. Bunu millet takdir etsin. Yollar Afyon kaymağı gibi, köprüler, barajlar, göletler, havaalanı. İkinci Üniversite kuruldu. Hiçbir yerde 600 bin nüfuslu bir yerde bir ikinci üniversite yok. Çok büyük bir şehir hastanesi kurulduğu için biraz gecikti ama onu da bitireceğiz. Bir problem yok yani, mevcut devlet hastanesi çalışıyor" dedi.
Veysel Eroğlu'nun ziyareti Belediye Başkanı Mustafa Güler'in hediye takdimi ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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