Kütahya'da 20 kuruma daha Erişilebilir Belgesi verildi

Kütahya’da 2021 yılında 20 kuruma daha “Erişilebilirlik Belgesi” verildiğini kaydeden Vali Ali Çelik, Kütahya’nın 72 erişilebilirlik belgesiyle Türkiye’de 9. il olduğunu söyledi.

Kütahya’da 2021 yılında 20 kuruma daha “Erişilebilirlik Belgesi” verildiğini kaydeden Vali Ali Çelik, “72 kurumumuz erişilebilirlik belgesi aldı. Herkes için erişilebilirlik anlayışıyla çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü şehrimizin Türkiye’nin ilk 10 ili arasında yer alması mutluluk verici. Daha iyisi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz hep birlikte güçlüyüz. Sorunlara ve çözümlere hep birlikte eğilirsek engelli bireylerimizin yaşadığı, karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırabiliriz” diye konuştu.

Vali Çelik’in konuşmalarının ardından; Hezar Dinari Kültür Merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu, İl Emniyet Müdürlüğü, Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği ve Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği, Simav Kışla Caddesi, Simav Eski Garaj Caddesi ve Simav 4 Eylül Açık Otoparkı, Emet Mustafa Mutlu Engelsiz Yaşam Parkı, Altıntaş Yürüyüş Yolu, Aslanapa Kültür Evi, Şehit Mustafa Baş Aile Sağlığı Merkezi, 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezi ve Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Domaniç Hisar İlkokulu ve Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gediz Kız Yurt Müdürlüğü Binası ve Gediz Erkek Yurt Binasının erişilebilirlik belgeleri takdim edildi.

Kütahya Valiliği Engelli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyelerine de teşekkür belgesi verilen programda engelli derneklerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni ve ilgiyle izlendi.

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