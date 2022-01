Hedef 2 bin kişiye istihdam sağlamak

Emet Hisarcık Orta Ölçekli Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi.

Kongrede üyelerce Abdülaziz Çıbuk başkanlığa, Ali Er Başkan Yardımcılığına seçilirken, kooperatifin hedefinin önümüzdeki 5 yıl içinde 2 bin kişiye istihdam sağlamak olduğu belirtildi.

Emet Çelik Kardeşler Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen genel kurula, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, her iki ilçenin Esnaf Odası Başkanları, STK temsilcileri, bazı siyasi partilerin İlçe Başkanları katıldı.



“Bölgemizin gelişimi için tarihi adımlar atıyoruz”

Kongrede Yaptığı konuşmada, bölgenin gelişimi için tarihi adımlar attıklarını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bugüne kadar iki ilçenin ortak hareket etmek adına çok çabası olduğunu ve bu konuda çeşitli toplantılar yapıldığını belirtti.

Başkan Doğan “Ancak harekete geçmek bugünlere nasipmiş. Bu yola öncelikle iki ilçe ortasına Bor Organize Sanayi hedefi ile çıktık. Ancak organize sanayi kurma kriterleri ve kanuni prosedürler karşısında bu konunun negatif ilerlediğini gördük. Orta ölçekli sanayi kurma hedefine yönelince hızlı bir şekilde ilerleme kaydettik. Orta ölçekli sanayi kurulumu hem bölgemiz şirketleri hem de ilçe dışından gelecek yatırımcılarımız için daha cazip ve gerçekleştirilebilir hal aldı. Hisarcık Belediye Başkanımız ile birlikte öncelikle sanayi alanı tahsisi konusunu, tespit edilen alanda kamulaştırma çalışmaları yaptık. Kamulaştırma çalışmalarında DSİ mühendislerimizden Metin Erkul başta olmak üzere kadirşinas arazi sahiplerimizle bizleri bir araya getirerek kamulaştırmaya destek verdiler. Sanayi bölgemize yatırım yapmak isteyenler ile İzmir’de, İstanbul’da görüşmeler yaptık. Abdülaziz Çıbuk başkanımız ve Ali Er başkanımız aktif görevler alarak sanayileşme adına önemli işlere imza atıyorlar. İlçelerimizde vakıflarımız aracılığıyla çok sayıda vatandaşlarımız yardım almaktadır. Bunları önlemek, ekonomik ve sanayi anlamında gelişerek bölgemizi büyütme hedeflerimize ulaşmak için mücadele ediyoruz. Bölgemizin kaderini birlikte değiştirerek, yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmek ve yöre halklarımız için istihdam alanı oluşturmak adına daima yanlarında olacak destek vereceğiz “dedi.



“Tüm işsiz gençlerimize iş imkanları oluşturmak için sahadayız”

Bir taşeron işçi alımı için kavga değil, tüm işsiz gençlere iş imkanları oluşturmak için sahada olduklarını söyleyen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kurulan kooperatif ile siyasi kaygılardan uzak, bölgesel kalkınma adına bir araya gelindiğini belirtti.

Başkan Çalışkan, “ Bugün burada her iki ilçemizin Kaymakamları, Belediye Başkanları, STK temsilcileri, iktidarı muhalefeti parti başkanları bir araya geliyorsak hedefimiz, bölgemizin kalkınması adına güç birliği yapmak içindir. Emet ve Hisarcık bor madenleri vasıtasıyla ortak kadere sahip ilçelerdir. Etle tırnak gibi ayrılamaz. O sebeple geçmişte yaşanmış kavgalardan bir şey kazanmadığımız ortadadır. Ama bir araya gelince neler yapabileceğimizi bu kooperatifimiz gösterecektir. Siyaset seçim zamanı gelir yapılır geçer. Ondan sonra bölge halklarımız için bir araya gelerek, bölgemizin kalkınması, bölge halklarımızın huzur ve ekonomik refahına katkı sağlamak görevimizdir” diye konuştu.



“ İki ilçenin ortak en büyük problemi işsizliktir’

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Hisarcık ilçesinde yeni göreve başladığını ve görev süresinde tespit ettikleri iki ilçenin en büyük probleminin işsizlik ve buna bağlı göç olduğunu belirtti.

Kaymakam Özay, “ Kooperatif genel kurulu her şeyden önce iki ilçemiz için hayırlı olsun. Kısa bir süre önce başladığımız görevde gördük ki iki ilçenin ortak en büyük problemi istihdam alanında kendini göstermektedir. Kurulan kooperatifin sanayi alanında öncülük etmesi bölge halkının istihdamına ve yörelerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Öncülük eden, destek veren herkese bölgemiz adına teşekkür ediyoruz. Bizlerde imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye her zaman hazırız “dedi.



“ Kooperatiflerin kurulması kadar, devamı önemlidir”

Kooperatifler başta olmak üzere dernek ve benzeri oluşumlarda kuruluş kadar devamlılığının çok daha önemli olduğunu vurgulayan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “Emet ve Hisarcık ilçelerimizin belediyelerin önderliğinde gerçekleştirdikleri sanayi atılımı önemsiyor destekliyoruz. İktisada inanan bir insan olarak bölgelerin gelişiminde üretimin, katma değer yaratmanın bunu istihdama dönüştürmenin önemi bilinen bir gerçektir. Bizlerde iki ilçemizin birlikteliğinde sanayileşme ve bölgesel kalkınma adına kanunlar dahilinde kaymakamlık olarak her zaman destek vermeye hazırız. 4 senedir bu ilçede kaymakamlık yapıyorum. Vakıflar vasıtasıyla bölge halklarımıza yapılan yardımlar ilçelerimizin ekonomik durumları hakkında bilgi vermektedir. Bunu değiştirmek ve bölgemizi hakları ile birlikte kalkındırmak adına yapılan çalışmaları önemsediğimizi belirterek emeği geçenlere teşekkür ediyoruz“ dedi.

Şu an sanayi alanında zemin etüt çalışmaları, imar ve alt yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Kooperatif Başkan Yardımcısı Ali Er, firmalarla görüşmelerinde devam ettiğini söyledi.

Ali Er,” Allah nasip ederse 2022 yılı 11. aylarında firmamızın biri 200 işçiyle, biri 150 işçiyle üretime başlayacak. Sanayi alanını genişletme, alt yapı sorunlarını çözülmesi yanında teknik işlemlerde hızlı bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz bizlere başvuran firmalar arasında gerekli değerlendirmeleri yaparak ilk etapta 850100 kişilik istihdam sağlamaktır“ dedi.

İki belediyenin destekleri olmasa kooperatif çalışmalarını bu alana getirmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Kooperatif Başkanı Abdülaziz Çıbuk hedeflerinin 5 yılda 2 bin kişinin çalıştığı sanayi alanına ulaşmak olduğunu belirtti. Başkan Çıbuk, ” Hadiste de belirtildiği üzere 'İki ortak birbirlerine hainlik etmezse üçüncüsü Allah’tır. 'Buna inanarak yola çıktık. Bu yola çıkarken belediyelerimizin güçleri yanımızda olmazsa ilerlememiz mümkün değildi. Bize müracaat eden firmaların bazıları ile ön anlaşmalar gerçekleştirdik. Bu konuda İzmir, İstanbul ziyaretleri yaptık. Bursa’dan da talepler var. Bu talepleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirerek sanayi alanımızda üretimde devamlılık sağlayabilecek ve daha fazla işçi çalıştırabilecek firmalar öncelik vereceğiz “dedi.

Genel kurula katılan iki ilçe parti başkanları ve oda başkanları da söz alarak kongrenin hayırlı olmasını ve sanayinin ve bölgelerin gelişimi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiler.

