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Haberler Gündem Güncel Kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra oluşturdular
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Dikkat çeken görüntü! Kütüphaneye girmek için 'çanta' sırası

Şanlıurfa'da İl Halk Kütüphanesi önünde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin kütüphaneye girebilmek için çantalarını bina önüne koyup, sıra oluşturduğu görüldü

Kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra oluşturdular
Kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra oluşturdular
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DHA

Şanlıurfa'da sınavlara hazırlanan öğrenciler, sınırlı kapasitedeki İl Halk Kütüphanesi´ne girebilmek için sabah erken saatlerde gelerek çantalarını bina önüne koyup, sıra oluşturuyor.

DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'da İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer bulmak isteyen öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren bina önüne geliyor.

Sınırlı kapasitede olan salona girebilmek için öğrenciler sırt çantalarını yere bırakarak sıra oluşturuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler, çantalarını alarak içeriye giriyor.

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