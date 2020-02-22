AA

Kuveyt resmi haber ajansına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Abdulaziz el-Fevzan, İran'daki Kuveyt vatandaşlarını tahliye için tahsis edilen 5 uçaktan ilkinin 130 yolcuyla birlikte ülkeye döndüğünü söyledi.

Kuveyt yönetimi, Sağlık Bakanlığının talimatıyla İran'a giden ve bu ülkeden gelen tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Kuveyt Havayolları bugün, İran'ın Meşhed kentinden 700'den fazla kişiyi tahliye etmek için çalışmaların başladığını açıklamıştı.

İran ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28'e ve ölü sayısının da 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.