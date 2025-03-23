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        Haberler Gündem Politika "Kuvvetli suç şüphesi tutuklama nedenidir" | Son dakika haberleri

        "Kuvvetli suç şüphesi tutuklama nedenidir"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı siyasi partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 16:47 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:47
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        "Kuvvetli suç şüphesi tutuklama nedenidir"
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        MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Yıldız açıklamasında, şunları kaydetti: Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.

        Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı Siyasi Partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."

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