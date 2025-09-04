Kuyucak'ın 13 mahallesinde şap karantinası

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti.

Hastalıkla mücadele kapsamında ekipler çalışmalarını sürdürürken, Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklandı.

Konu ile ilgili Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlçemiz Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı çıkmış olup, hastalıkla mücadele kapsamında Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır. Yetiştiricilerimize ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşlara duyurulur."