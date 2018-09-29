Kuzey Irak'tan acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'deki birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, geçici görevle gittiği Kuzey Irak'ta arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, şehidin Sakarya Hendek'teki ailesine acı haber verilirken, şehidin 25 gün önce evlendiği öğrenildi.



TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında 29 Eylül 2018 tarihinde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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