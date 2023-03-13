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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na misilleme olarak denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Güney Kore ve ABD son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak gösterilen Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na bugün başlarken, Kuzey Kore'den Seul-Washington ittifakına yönelik misilleme geldi.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Kuzey Kore, dün düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında "8.24 Yongung" adlı denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Yaklaşık bin 500 kilometre yol alan füzelerin, Doğu Denizi'ndeki önceden belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu kaydedilirken, tatbikat ile "Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının önemli unsurlarından birini oluşturan denizaltı birimlerinin, su altı taarruz operasyonlarının başarısının" teyit edildiği vurgulandı.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun takdirini kazanan tatbikatın, "Kore Halk Ordusu'nun, ABD ve Güney Kore'nin askeri hamlelerini ezici ve güçlü bir şekilde kontrol etme konusundaki kararlılığını ve nükleer savaş caydırıcılığının aktif operasyonel kabiliyetini" ortaya koyduğu belirtildi.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE TATBİKAT GERÇEKLEŞMİŞTİ

    Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore ordusu, geçtiğimiz hafta da Kore Yarımadası'nda ABD ve Güney Kore'nin tatbikatlarına karşı yeni bir tatbikat yapmıştı.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Kuzey Kore'de sahil bölgesine doğru gerçekleştirilen topçu atış tatbikatına kızıyla katılan Kim, orduya "düşmanın savaş hazırlıklarına karşı hazır olmaları" çağrısı yapmıştı.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    2023'TE FÜZE DENEMELERİ ARTIRILMIŞTI

    Kuzey Kore'nin geçen yıl yaptığı füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatı, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltmişti.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Çeşitli tip ve menzillerde 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, Kasım 2022'de sadece bir günde 23 füze ateşledi. Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Kuzey Kore'nin son haftalarda artan füze denemelerine karşılık Güney Kore, ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti. 
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    Kuzey Kore, 24 Şubat'ta ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki "düşmanca faaliyetlerini" sürdürmesini "savaş ilanı" sayacağını duyurmuştu.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir. Görseller temsilidir. 

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