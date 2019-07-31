Ajansa bilgi veren Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, fırlatmanın Hodo Yarımadası'ndan gerçekleştiğini, 250 kilometre havada kalan füzelerin, 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve sonrasında Japon Denizine düştüğünü, fırlatılan füzelerin öncekilerden farklı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz gün de Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini duyurmuş, Japonya'dan Pyongyang yönetimine tepki gelmişti.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen denemede kısa menzilli balistik füze kullanıldığının belirlendiğini duyurmuştu. Bu durum, BM kararlarının ihlali anlamına geliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "potansiyel ve doğrudan tehditleri ortadan kaldırmak" için silah geliştirmeye mecbur bırakıldığını ve testin yeni bir 'taktiksel güdümlü silah sistemi' içerdiğini söyleyerek, yeni silah sisteminden "memnun" olduğunu ifade etmiş, bu sistemlere "karşı savunmanın kolay olmayacağını" dile getirmişti.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin, Trump ve Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.