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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un nihai hedefini açıkladı: Dünyanın en güçlü nükleer gücü olmak

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nihai hedefinin "dünyanın en güçlü nükleer gücü olmak" olduğunu söyledi. Kim ayrıca, kızıyla ikinci kez kameraların karşısına geçti

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  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı

    Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nihai hedefinin dünyanın en güçlü nükleer gücü olması olduğunu söyledi.

     
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı

    Kim'in açıklaması,  18 Kasım'daki Hwasong-17 testini incelemesinin ardından geldi. Kim, Hwasong-17'yi "dünyanın en güçlüsü" olarak tanımladı.

     
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı

    Ülkenin nükleer gücünü geliştirmek istediğini söyleyen Kim, "Kuzey Kore'nin nihai hedefi, dünyanın en güçlü, stratejik olarak benzeri görülmemiş bir güce sahip olmak" dedi.

     
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı

    Ayrıca Kim, kızıyla ikinci kez kamuoyu önüne çıktı. Kuzey Kore devlet medyası, kızı Kim Jong Un'un "en sevilen" çocuğu olarak adlandırdı.

     
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı

    Kim'in Ju Ae adlı ikinci çocuğu olduğuna inanılan ve yaklaşık 9 ya da 10 yaşındaki kızı, ilk kez geçen hafta sonu devlet medyasında, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatmasını gözlemlediğini gösteren fotoğraflarında dış dünyaya tanıtılmıştı.
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı

    Güney Kore medyası daha önce Kim'in 2010, 2013 ve 2017 doğumlu üç çocuğu olduğunu ve ilk çocuğun erkek, üçüncü çocuğun ise kız olduğunu iddia etmişti.

     

     
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı
  • Kuzey Kore'nin nihai hedefini açıkladı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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