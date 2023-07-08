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        Kuzey Tunçelli, Avrupa üçüncüsü

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 21:08
        Kuzey Tunçelli, Avrupa üçüncüsü!
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        Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nın 800 metre serbest stil finalinde yüzen rekortmen sporcu Kuzey Tunçelli, 07:52.39’luk derecesiyle Avrupa Gençler 3'üncüsü oldu. Milli yüzücü aynı zamanda yüzmüş olduğu bu derece ile 15-16 Yaş Türkiye rekorunu da kırma başarısı gösterdi.

        Fenerbahçeli milli sporcu, geçtiğimiz günlerde şampiyonanın 1500 metre serbest finalinde suya girmiş ve Avrupa gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.

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