Kuzey'i bekleyen yeni sürpriz ne?

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 51. bölümünde Kuzey ve Yıldız’a nazar değmiş, çiçeği burnunda evli olan aşıklarımız büyük bir sınavla sınanmıştır. Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamak, aynı riski almamak için aldığı yüksek tedbirleri iki katına çıkarır.

Bu tedbir paketinin promosyonu ise çiçeği burnunda kaynana Emine’dir. Yıldız’ın gardiyanı birken iki olmuştur. Fakat bu gardiyan yalnızca Yıldız’a değil, evin diğer fertlerine de kök söktürecektir. Kuzey ve Yıldız, yeni normallerine ve yeni hayatlarına alışmaya çalışırken hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar. Başta kötü bir sürpriz gibi görünen gelişme, herkes için farklı bir deneyimin başlangıcı olacaktır. Fakat Kuzey’i bekleyen asıl sürpriz kendini sona saklamıştır. Ve Kuzey’in buna hazırlıklı olması imkansızdır.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 51. Bölüm Tanıtımları;