Kuzey Yıldız'ı kaçırıyor!

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 35. bölümünde Yıldız’ın içinde biriktirdiği çığlığı herkes duymuş fakat artık bitap düşmüştür. Ne yirmi yıllık aşkı için uğraşmaya gücü vardır ne de orada yaşamaya. Belli ki bu aşk onu daha çok başka yerlere savuracaktır.

O yüzden herkes için en iyisi olduğuna inandığı bir karar verir. Artık kurtulacaktır. Ama yine hiçbir şey umduğu gibi olmaz. Yıldız yine “suçlu” durumuna düşmüştür. Kuzey, onu aklamak için elinden geleni yapacaktır.

Kuzey, Yıldız için elinden gelenin fazlasını yapsa da hiçbir şeyi değiştiremediğini fark eder ve strateji değiştirir. Sefer ve Ruhi’nin yardımıyla Yıldız’ı kaçırır.

Kuzey, Yıldız’ın aşkını alevlendireceğini zannederken bir avuç külle kalakalmıştır. Ama bu aşkın küllerinden doğacağına dair umudu bir an bile azalmamaktadır.

Yıldız, Kuzey’i sonsuza kadar gönderdiğini zannederken inatçı aşık bambaşka bir şekilde karşısına çıkacaktır. Kuzey, aşklarının karşısında hiçbir engelin duramayacağını, Yıldız’dan vazgeçmeyeceğini her an her yerde ve farklı şekillerde gösterse de tehlike, yakalarını bırakmayacaktır. Kuzey, burnunun ucuna kadar yaklaşan beladan habersizdir.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 35. Bölüm Tanıtımları: