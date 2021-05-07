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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 7 Mayıs Volkan Konak'ın bu haftaki konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam bir kez daha Star TV'de izleyici ile buluşuyor. Sevilen programda bu haftanın konukları merak konusu oldu. Peki 7 Mayıs Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kimler?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? 7 Mayıs Volkan Konak'ın bu haftaki konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7 Mayıs konukları kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın sunumuyla ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak eğlence programı araştırılıyor. İlk bölümüyle geçtiğimiz hafta seyirci karşısına çıkan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları merak konusu oldu. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak saat kaçta başlayacak?

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümüyle izleyenlere keyifli saatler yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 7 Mayıs konuğu Berkay ve Kibariye olacak.

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