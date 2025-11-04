2025-2026 KYK BURSU NE KADAR?

2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.

2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:

Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,

Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL

Doktora öğrencileri için 9 bin TL.