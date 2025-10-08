Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        KYK burs ve kredi başvuru takvimi 2026: KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?

        Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene 8-13 Ekim tarihleri arasında alınan burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. KYK burs başvuruları her yıl olduğu gibi bu sene de belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 18:40 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KYK burs başvuru takvimi, üniversite kayıt işlemlerinin ardından gündemdeki yerini aldı. KYK öğrenim bursu geri ödemesiz, kredi ise geri ödemelidir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan adaylar KYK burs ve kredi başvuruları için, Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs miktarı ne kadar olacak?" İşte detaylar...

        2

        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmişti.

        KYK burs başvurlarının ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        4

        2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Önlisans ve Lisans öğrencileri için 3.000 TL

        Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL

        Doktora öğrencileri için 9.000 TL

        5

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

        • Gazinin kendisi veya bekar çocukları

        • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

        • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

        • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

        • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

        • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

        • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"