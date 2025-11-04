KYK burs ve kredi ücretleri 2025-2026 KYK bursu ne kadar, ilk burs ne zaman yatacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaşanan son dakika gelişmesi, KYK burs miktarı ve ilk ödeme tarihlerini gündeme getirdi. İlk KYK burs ve kredileri, Ziraat Bankası ile Bankkart Genç aracılığıyla Şube/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numara ile çekilebilecek. Peki, "KYK bursu ne kadar, ilk burs ne zaman yatacak?" İşte 2025-2026 KYK burs miktarı...
KYK burs sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime sunuldu. Bilindiği gibi KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre hesaplara yatırılmaktadır. T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak. KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılıyor. Peki, KYK bursu ne kadar, KYK ilk bursu ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KYK BURSU NE KADAR?
2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.
2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:
Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,
Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL
Doktora öğrencileri için 9 bin TL.
KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
KYK toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.
KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.