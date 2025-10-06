Yeni eğitim yılına kısa bir süre kala, üniversiteye ek yerleştirmelerle kayıt yaptıran öğrenciler KYK ek yurt başvurularını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılacak ekran üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak başvurular, bu yıl da büyük ilgi görecek. Peki 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek? Detaylar haberimizde...