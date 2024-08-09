Bilindiği gibi, KYK yurt fiyat listesi oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Üniversite tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, GSB KYK yurt başvuruları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, 3, 4, 6 ve 8 kişilik KYK yurt odalarının güncel ücretleri merak ediliyor. İşte KYK yurtlarıyla ilgili fiyat detayları...