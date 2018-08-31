Tercih sonuçlarını öğrenen ve üniversiteye yerleşmiş binlerce aday üniversite okudukları süreç içerisinde kalabilecekleri KYK yurtlarına başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvuruların ne zaman başlayacağını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu yaptığı açıklamada duyurmuştu. İşte KYK yurt başvuruları hakkında merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt kayıtları üniversite kayıtları ile aynı günde, 3 Eylül 2018'de başlayacak. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.



Bakan Yardımcısı Aksu, öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıldığını anlattı. Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını vurgulayan Aksu, "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor." dedi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.



KYK'nın yeni dönem için hazırlıklarını sürdürdüğüne dikkati çeken Bakan Yardımcısı Aksu, şöyle devam etti:



"Biz aslında 17-25 Aralık sürecinden bu yana ciddi manada bir devlet politikası, bir hükumet politikası şeklinde yurtlara özel bir önem verdik. Kurum olarak öğrencimizi hiçbir şekilde sokakta bırakmamak için, en iyi şartlarda barındırıp beslenmesine kadar yurtlarımızı bir yaşam alanı haline getirmek için dizayn ettik. Bu süreçte yeni konsept dediğimiz yurtlarımızı açtık. Eski dönemden kalan, öğrencinin ihtiyacını karşılayamayan yurtlarımızı da birer ikişer kapatarak, yurtların standardını artırarak öğrencimizin hizmetine sunmak için bir gayretin içindeyiz."

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

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KYK YURTLARI İLK KAYIT ÜCRETİ VE DİĞER ÜCRETLER

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.

Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

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