KYK yurt burs başvuruları için heyecan başladı. Milyonlarca öğrenci Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen yurt ve burs için başvuruda bulunabilecek. Maddi yetersizlik yaşayan öğrenciler devletin sağlamış olduğu geri ödemeli burs ve karşılıksız burs ile eğitimleri için destek alabilecek, şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler ise okulları bitene kadar yurtlarda kalabilecek. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları son gün tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Tüm soruların cevabı haberimizde...

KYK YURT BURS BAŞVURULARI 2019 NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Resmî Twitter Hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular 26 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, e-İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız. Bu işlem için herhangi bir ek ücret, vergi vb. alınmamaktadır.

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KYK YURTLARINA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

- Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

- % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

- Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

- Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK, geçen sene burs ve kredi başvurularını üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlatmıştı. KYK henüz resmi açıklama yapmadı ancak bu sene de aynı takvimi kullanırsa, burs ve kredi başvurularının Ekim ayının sonlarında başlaması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK tarafından yapılan açıklamaya göre yurt ücretleri şöyle;

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.