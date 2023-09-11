KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu mu?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu mu?

1 Şurada Paylaş!









KYK yurt başvuruları ile ilgili geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurularını yapan öğrenciler, merakla sonuçların duyurulmasını bekliyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...