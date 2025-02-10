KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları başladı! 2025 KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
KYK Yurt Time başvuru tarihleri 2. Dönem için araştırılıyordu. Konu ile ilgili açıklama geldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama doğrultusunda KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları, 10 Şubat Pazartesi bugün başladı. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan proje; yurtlarda kalan öğrencilerin ek gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması amacıyla geliştirildi. Peki, 2. Dönem KYK Yurt Time başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2025 KYK Yurt Time başvuru ekranı…
Yurt Time Spor Projesi başvuru tarihleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre 2. Dönem KYK Yurt Time başvuruları, 10-14 Şubat tarihleri arasında alınacak. İkinci dönemde projeye başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler ‘’KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Söz konusu proje kapsamında kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi farklı çalışma alanlarında görev alınabiliyor. İşte 2024-2025 KYK Yurt Time başvuru ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…
2024-2025 KYK YURT TİME SPOR PROJESİ 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ
KYK Yurt-Time Spor Projesi 2. Dönem başvuru tarihleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada ‘’Sevgili gençler, spor yaparak hem aktif bir yaşam sürebilir hem de kazanç elde edebilirsiniz.
Yurt Time Spor Projesi başvuruları bugün saat 14.00 itibarıyla başlıyor. 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruları kaçırmayın!’’ ifadelerine yer verildi.
Buna göre 2. Dönem KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 14 Şubat 2025 Cuma günü sona erecek.
2. DÖNEM KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK Yurt Time başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. KYK yurdunda kalan öğrenciler, işlemlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğini seçerek gerçekleştirebilecek.
KYK YURT-TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.
Başvuru değerlendirme aşamasında akademik başarı ve öğrencilerin burs/kredi durumunun dikkate alındığı projede yer alan öğrenciler, yirmi altı farklı alanda görev alabiliyor.
KYK YURT-TİME SPOR PROJESİ NEDİR?
KYK Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve kamuyu tanıması amacıyla geliştirildi.
Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alıyor.
Gençler hem spor yapacak hem kazanacak
Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.
Bugüne kadar Yurt Time Spor Projesi'ne katılanlar üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor.