KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? KYK burs- kredi ve yurt başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
YKS tercih sonuçlarının ardından gözler KYK yurt ve burs başvuru tarihine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) başvuruları yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurusu tarihini duyuruyor. İmkanı olmayan öğrencilere barınma ve maddi yardım sağlanıyor. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. Peki KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2025 KYK burs- kredi ve yurt başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KYK yurt ve burs başvuru tarihi araştırılıyor. Üniversiteli adaylarının gözü şimdi KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Burs/kredi ve yurt başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye hem maddi hem de barınma yardımı yapılıyor. Peki KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklandı. Bu hafta içi ise yurt başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor.
Genellikle burs (kredi) başvuruları ise üniversiteler açıldıktan sonra Ekim ayında alınıyor. Burs ödemeleri geriye dönük olarak toplu yapılıyor
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı. KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.