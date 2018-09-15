KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu - KYK tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri kayıt heyecanı sardı. Öte yandan öğrenciler KYK yurtlarının açılma tarihini araştırıyor. Peki; KYK yurtları ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

KYK yurtlarının ne zaman açıklanacağı yine Kredi ve Yurtlar Kurumu - KYK tarafından duyuruldu. KYK'nın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda KYK yurtlarının 17 Eylül Pazartesi günü açılacağı duyuruldu.

İşte KYK tarafından yapılan açıklama:

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

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