Kyoto Purple Sanga - Tokyo Verdy sahaya çıkıyor

Kyoto Purple Sanga ve Tokyo Verdy, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi Kyoto Purple Sanga 16 puanla 22. sırada, Tokyo Verdy 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Kyoto Purple Sanga son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tokyo Verdy, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kyoto Purple Sanga kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.85, Tokyo Verdy sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

Kyoto Purple Sanga önceki hafta Matsumoto Yamaga FC mücadelesinde 0-1 kazandı.

Tokyo Verdy, Tokushima Vortis karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Kyoto Purple Sanga, 5 gol attı ve 17 gol yedi.

Tokyo Verdy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tokyo Verdy, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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