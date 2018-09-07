Kyoto Purple Sanga - Zweigen Kanazawa maçı öncesi rakamlar

Kyoto Purple Sanga ve Zweigen Kanazawa, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Kyoto Purple Sanga 26 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Zweigen Kanazawa 39 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Kyoto Purple Sanga, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Zweigen Kanazawa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 299 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kyoto Purple Sanga kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Zweigen Kanazawa sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Kyoto Purple Sanga son hafta oynanan Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Zweigen Kanazawa, Mito Hollyhock karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Kyoto Purple Sanga, 7 gol attı ve 19 gol yedi.

Zweigen Kanazawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zweigen Kanazawa, 26 gol atarken 21 gol yedi.

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