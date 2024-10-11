L'Etape Türkiye by Tour de France'da geri sayım!

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nun resmi amatör serisi L'Etape by Tour de France, 19-20 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Bisiklet sporunun ruhu ve Tour de France'ın rekabetçi havası Türkiye'nin eşsiz coğrafyasına taşıyacak organizasyonun kayıtları 13 Ekim'de sona erecek.

Tour de France'ın organizatörü uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu A.S.O ile birlikte spora değer katan etkinliklerle adından sıkça söz ettiren 78 Event tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bu organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını İstanbul'da ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle, 50'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçi, İstanbul'un Avrupa yakasından Asya'ya doğru uzanan bir rotada pedal basacak.