L'Étape Türkiye by Tour de France kapsamında daha yeşil bir gelecek için pedallar çevriliyor

Dünyaca ünlü Tour de France ile aynı ruhu taşıyarak İstanbul'da sürdürülebilirliği ön plana çıkarmayı hedefleyen L'Étape Türkiye, toplumsal katılımı teşvik ederek, her yaştan bisikletçiyi heyecanına ortak etmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’nı bisiklet sporu ile harmanlayan L'Étape Türkiye by Tour de France, çevresel, sağlık, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularını bisikletseverlere aşılıyor.

Bisiklet sporundaki sürdürülebilirliğin temsilcisi olan L'Étape Türkiye by Tour de France, Sürdürülebilirlik Raporu ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseyerek, sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemelerini paylaşıyor. Bisiklet sporunun sosyal bir dönüşüm aracı olarak rolü de L'Étape Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Raporu ile ön plana çıkıyor.

REKLAM Bisiklet Sporunda Çevresel Duyarlılık: L'Étape Türkiye Bisikletin ana ulaşım aracı olarak kullanılması hedeflenen L'Étape Türkiye by Tour de France ile birlikte mevcut karbon ayak izinin minimum seviyeye indirilmesi için özen gösteriliyor. Yarış kapsamında atık yönetimi ve doğal alanların korunması için sporcu teşvikleri sunuluyor. Yarışa katılan bisikletçilerle birlikte izleyiciler içinde toplu taşıma kullanımı teşviği yapılarak çevresel etkinin azaltılması hedefleniyor. Yarışın EXPO alanında yer alan geri dönüşüm noktalarıyla atık yönetimine karşı farkındalık oluşturan L'Étape Türkiye, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması amacıyla da sporculara yeniden kullanılabilir su şişeleri dağıtarak sürdürülebilir bir yaklaşım sergiliyor.

Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Sürdürülebilir Bir Spor Deneyimi: L'Étape Türkiye Yerel halkı bisiklet sporuna dahil etmeyi hedefleyen L'Étape Türkiye by Tour de France, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir ulaşım konularında da farkındalık yaratıyor. Kadın bisikletçilerin önemi vurgulayan L'Étape Türkiye, cinsiyet eşitliği ilkesini sporun merkezine yerleştiriyor. Dev organizasyon cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm katılımcıların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlıyor. Aynı zamanda L'Étape Türkiye Tour de France yarış güzergahında bulunan mahalleler ve yerel işletmeler, etkinliğin bir parçası haline getirilerek yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor. Kültürel zenginliği ve eşsiz mimari yapısıyla göz kamaştıran İstanbul’da bisiklet sporunun toplumsal katılımlı birleştirici gücü, hem sporun hem de çevresel bilincin yaygınlaşmasına yardımcı oluyor.

L'Étape Türkiye: Spor ve Turizmle Yerel Ekonomiye Katkı Turizmi canlandırarak yerel esnaf ve işletmelere ekonomik katkı sağlama hedefi bulunan L'Étape Türkiye by Tour de France, yerel ekonominin canlanması içinde çalışmalar yapıyor. Büyük organizasyon, bisiklet tutkunlarını ve spor severleri İstanbul’da buluşturarak, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmelerine olanak tanırken, yerel işletmelere de önemli bir turist potansiyeli sunuyor. Yarış kapsamında kullanılacak promosyon malzemelerinin ve ödüllerin yerel üreticiler tarafından sağlanması da yerel ekonomiye güç katmasına yardımcı oluyor.