La Equidad - Deportivo Pasto düellosu

Kolombiya Primera A Clausura maçında La Equidad ile Deportivo Pasto, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:15. 9 puanlı La Equidad 1. sırada bulunuyor, Deportivo Pasto 1 puana sahip ve 19. sırada. La Equidad son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Deportivo Pasto son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 770. İddaa'da La Equidad kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Pasto kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

La Equidad son haftadaki Deportes Tolima müsabasında 0-1 yenildi.

Deportivo Pasto ise Junior karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan La Equidad, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Deportivo Pasto, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Pasto 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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