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Labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Bırbıre Mağarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Yöre halkı Bırbıre Mağarası'ndan kesilen taşlarla Artuklulardan kalan 800 yıllık Kızıltepe Ulu Caminin duvarlarının yapıldığını belirtiyor. İlçe sakinleri, tarihi mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor

Labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezinden 15, Mardin Havalimanına 5 kilometre uzaklıkta bulunana Sancarlı köyünde bulunan Bırbıre Mağarası, asırlara meydan okuyarak tüm ihtişamıyla günümüze kadar geldi.

İHA'nın haberine göre birbirine bağlantılı oyma şeklinde olan onlarca mağaradan oluşan yapı keşfedilmeyi bekliyor.

Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan tarafından 1184’te yapımına başlanan ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204’te tamamlanan tarihi Ulu Caminin inşasında kullanılan taşların Bırbıre Mağarasından kesildiği biliniyor. Ancak günümüzde bir doğa harikası olan Bırbıre Mağaraları'nın bakımsız kalması ve unutulması çoğu Kızıltepeli tarafından üzüntüyle karşılanıyor.

Kızıltepeli vatandaş Göksel Adıbelli, “Hayretler içerisinde kaldığımız bir tarihsel mağaraya rastladık. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ederken bir yandan da çok üzdü. Çünkü Mardin’in yapıları tamamıyla tarih yapılarıyla dolu. Buranın bakımsız oluşu beni üzdü. Bu Kızıltepe için büyük bir şans. Buranın bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Diyarbakır Tabiat Koruma Varlıkları Bölge Müdürlüğü’nü de göreve çağırıyoruz. Çünkü burası gerçekten de kaybolmaya yüz tutmuş tarihi bir yapı. Buranın restorasyon çalışmalarının yapılıp arkeologlar gözetiminde kazı çalışmaları yapılırsa burada bence güzel görüntülere rastlanacak" dedi.
Amerikan askerlerinin Körfez Savaşı sırasında Bırbıre Mağarası'nda kaldığını ileri süren Adıbelli, "Burayı biz göremezken biraz araştırma yaptık Amerikan askerleri Körfez Savaşı sürecinde ilk buradan Irak’a giriş yapacakları sırada Kızıltepe’de üs kurdular. Kendilerinin barınabileceği sağlam ve dayanıklı alanları kontrol etmişler ve burayı keşfetmişler" diye konuştu.

ARTUKLULAR'DAN KALAN 800 YILLIK ULU CAMİ MAĞARADAN KESİLEN TAŞLARLA YAPILMIŞ

Kızıltepe'deki tarihi Ulu Caminin mağaradan kesilen taşlarla yapıldığını aktaran Adıbelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buranın Kızıltepe’ye 15 kilometrelik bir mesafesi var. Kızıltepe’de tarihi bir Ulu Camimiz var. Rivayetlere göre buradan kesilen taşlar tünel vasıtasıyla, yani 15 kilometrelik bir mesafelik tünel yapılmış ve taşlar buradan oraya doğru taşınmış. Tabi bunu arkeologlar bir şekilde inceleyip, irdelerlerse, gün yüzüne çıkarırlarsa bu tarihi bence dünya buraya gelecek diye düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz mağaraların Ürgüp, Dara, Hasankeyf ayrıca Göbeklitepe’den ne farkı var. Burada büyük bir sosyal tesis kurulabilir."

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