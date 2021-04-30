KÖPEKLERİ TESLİM EDEN KİŞİ DE TUTUKLANDI



Polis, Lady Gaga'nın, bulana 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladığı köpeğini, polis merkezine götüren kadının da zanlılarla bağlantısı ortaya çıkarıldığı için onu da tutukladığını açıkladı.