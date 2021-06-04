Lady Gaga: Ertelemek zorundayız

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ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın 6'ncı albümü Chromatica'yı tanıtmak amacıyla geçen yaz gerçekleştirmeyi planladığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen konser turnesi Chromatica Ball'ın tekrar ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

35 yaşındaki Gaga, bu yaza ertelenen turneye pandemi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını ifade etti. Lady Gaga, konuyla ilgili, "Dünyanın bazı bölgeleri hızla açılmak için hareket ederken, diğerleri henüz hazır değil. Bu nedenle Chromatica Ball konserlerini 2022 yazına ertelemek zorundayız" açıklamasını yaptı.