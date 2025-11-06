Habertürk
Habertürk
        Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava ertelendi | Dış Haberler

        Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava ertelendi

        Fransız şirketi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 06:54 Güncelleme: 06.11.2025 - 06:57
        Lafarge'ın yargılandığı dava ertelendi
        Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge şirketi ile 8 kişinin "terör örgütünü finanse etmekten" Paris Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

        Paris Ceza Mahkemesi, sanıklardan Lafarge'ın Suriye'deki yan kuruluşunun 2008-2014 yıllarındaki eski Müdürü Bruno Pescheux'nün mahkemeye sevk edilmesine ilişkin kararda düzensizlik olduğunu tespit ederek, gerekli düzenlemelerin yapılması için söz konusu kararı Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına (Pnat) iletti.

        Mahkeme, bu gerekçeyle Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davayı 18 Kasım'a erteledi. AA'nın haberine göre; bu tarihten itibaren Paris'te yeniden başlayacak olan davanın duruşmaları, 19 Aralık'a kadar devam edecek.

        AA, LAFARGE'IN DEAŞ'I FİNANSE ETTİĞİNİ KANITLAYAN BELGELERİ YAYIMLAMIŞTI

        Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler, dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

        Belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

        Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

        Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

        Davaya müdahil sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtay'a başvurmuştu.

        Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasının yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

        Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs 2022'de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı AA'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

        Ocak 2024'te Fransız Yargıtayı, çimento devi Lafarge'a yöneltilen "insanlığa karşı suça ortaklık" suçlamalarının düşürülmesine ilişkin talebi reddederek soruşturmanın devamına karar vermişti.

        Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge grubunun ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.

        #Fransa
        #Lafarge
        #haberler
