Lanus - Atletico Aldosivi maçı ne zaman?

Lanus ve Atletico Aldosivi, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 2 puanlı Lanus 16. sırada bulunuyor, Atletico Aldosivi 3 puana sahip ve 10. sırada. Lanus, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Aldosivi, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 696 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lanus kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 2.90, Atletico Aldosivi sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Lanus son haftadaki San Lorenzo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Atletico Aldosivi, Sarmiento karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Lanus, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lanus, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Atletico Aldosivi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atletico Aldosivi, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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