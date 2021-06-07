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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 873, Meksika’da 50, Arjantin'de 347, Kolombiya'da 539, Peru'da 207, Şili’de 121, Ekvador’da 36, Bolivya'da 43, Paraguay’da 135 ve Uruguay'da 57 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 873 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 473 bin 404’e, 39 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 947 bin 62’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 365 bin 160 vaka ve 114 bin 404 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 342 bin 286 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 1401 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 228 bin 804’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 433 bin 681’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 939 bin 536’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 347 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 81 bin 214’e, 16 bin 415 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 955 bin 439’a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 529 bin 33 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 539 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 91 bin 961’e çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 50 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 571 bin 67’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 310 bin 737’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 207 kişi yaşamını yitirdi ve 1637 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 983 bin 570'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 186 bin 511'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 936 bin 147'ye yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 937'ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 768 artışla 1 milyon 427 bin 956’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 347 bin 676’ya ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 artarak 20 bin 809’a, vaka sayısı da 924 artışla 432 bin 353’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 398 bin 465 kişi de iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişi hayatını kaybetti ve 1428 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 387 bin 162'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 24'e, sağlığına kavuşanların sayısı 306 bin 819'a çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 144 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 373 bin 165’e, can kaybı sayısı 9 bin 874’e, sağlığına kavuşanların sayısı 306 bin 695’e çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 57 artarak 4 bin 640'a, vaka sayısı 3 bin 841 artışla 316 bin 535'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 275 bin 138 kişi iyileşti.

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