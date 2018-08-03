Lausanne Sports - Chiasso maçı rakamları

Lausanne Sports ve Chiasso, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Lausanne Sports son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chiasso son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 382. İddaa'da Lausanne Sports kazanır 1.20, berabere biter 4.50, Chiasso kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lausanne Sports önceki hafta Wil 1900 mücadelesinde 2-3 kazandı.

Chiasso, Winterthur karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Lausanne Sports, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lausanne Sports, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

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