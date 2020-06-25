Lavanta tarlasında fotoğraf etkinliği - EDİRNE

AA

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) işbirliğiyle Selin ve Yasin Deniz çiftinin Orhaniye köyündeki lavanta tarlasında düzenlenen etkinliğe 90 fotoğrafçı katıldı.Tarla girişinde etkinliğe katılanların ateşleri görevlilerce ölçüldü ve maske dağıtıldı.Etkinlikte birbirinden renkli kıyafetlerle lavantaların arasında dolaşan modeller, fotoğrafçılara poz verdi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde tarımla uğraşan girişimciler tarafından yetiştirilen lavantanın ekonomik anlamda ciddi bir değer olduğunu söyledi.Lavanta tarlalarıyla fotoğraf sanatçılarını buluşturduklarını belirten Soytürk, "Geçen hafta Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün lavanta tarlasında pandemi tedbirleri alınarak vatandaşlarımızla buluşmuştuk. Bugün de bir girişimcimizin tarlasında EFOD üyesi fotoğrafçıları eşsiz güzelliklerle buluşturduk. Güzel bir etkinlik. Katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.Soytürk, önümüzdeki hafta ayçiçeği tarlalarında da benzer bir etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.Doğal fotoğraf stüdyosu niteliğindeki lavanta tarlalarında önümüzdeki yıl festival havasında bir program düzenlemek istediklerini ifade eden Soytürk, "Geçen yıl lavanta tarla günleri etkinliklerinde 60 bin ziyaretçimiz vardı. Önümüzdeki yıl Kovid-19 süreci olmayacak inşallah. Daha güzel bir etkinlikle 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Hem ekonomik anlamdaki katma değeri hem turizm anlamındaki değeriyle, Balkanlardan gelecek yabancı turistlerle beraber güzel bir lavanta etkinliği yapacağız." diye konuştu.Tarla sahibi Yasin Deniz de tarlalarında fotoğraf etkinliği düzenlenmesinden memnun olduklarını belirterek, benzer proğramlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.