Lavrov: Dünyadaki tüm trajediler Avrupa politikaları sayesinde gerçekleşti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına ABD ile ilişkiler ve Ukrayna’ya yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğinden açıkça bahsettiğini, ancak Avrupa'nın savaşın devam etmesini talep ettiğini belirten Lavrov, "Şimdi, Joe Biden'ın görev süresinin ardından, sağduyuya göre hareket etmek isteyen insanlar geldi. Açıkça tüm savaşları bitirmek istediklerini, barış istediklerini söylüyorlar. Savaş şeklinde "şenliklerin devamını" kim istiyor? O, Avrupa" dedi.

"DÜNYADAKİ TÜM TRAJEDİLER AVRUPA'DA DOĞDU"

Birçok araştırmacının son 500 yılda tüm dünya trajedilerinin Avrupa'da doğduğu, ABD'nin kışkırtıcı rolü oynamadığı yönündeki görüşünü hatırlatan Lavrov, "Batı'nın aşağı yukarı günümüze ulaştığı şekliyle oluştuğu son 500 yılda, elbette bazı değişikliklerle birlikte, dünyadaki tüm trajediler Avrupa'da doğdu ya da Avrupa politikaları sayesinde gerçekleşti. Tarihe geri dönüp baktığımızda, Amerikalıların herhangi bir kışkırtıcı ya da hatta ‘tahrik edici’ rol oynamadıklarını görüyoruz" diye konuştu. Avrupa karşıtı olmak istemediğini kaydeden Lavrov, "Ancak mevcut durum birçok tarihçinin dile getirdiği fikri doğruluyor" ifadelerini kullandı.

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"DONALD TRUMP PRATİK BİR İNSAN"

ABD Başkanı Donald Trump'ı "sağduyu" sloganı altında iş yapan pratik bir kişi olarak nitelendiren Lavrov, "Donald Trump pratik bir insan. Onun sloganı sağduyu. Bu, farklı bir iş yapma biçimine geçiş anlamına geliyor ve bunu herkes görüyor. Ancak hedef hala ‘MAGA’ (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap). Bu da siyasete canlı, insani bir karakter kazandırıyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un da aralarında bulunduğu Trump'ın ekibinin makul insanlar olduğunu kaydeden Lavrov, bu yüzden Riyad'da "İki ciddi ülke basitçe oturup, nerede yanlış yaptıklarını ve önceki yöneticilerinin son 4 yılda neyi berbat ettiğini konuştu. Tüm iletişim kanallarını istisnasız yok ederek, bir dizi yaptırım uygulayarak, ardından ABD şirketlerinin sınır dışı edilmesiyle yüzlerce milyar dolarlık kayıplara yol açtılar" dedi.

"UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ GETİRME PLANI KÜSTAHLIKTIR"

Avrupa'da Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine ilişkin tartışmaların küstahça olduğunu vurgulayan Lavrov, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer bazı fikirlerle ortalıkta dolaşıyor. Şu kadar bin barış gücü hazırladıklarını ve onlara hava koruması sağlayacaklarını söylüyorlar. Bu da küstahlıktır. Ukrayna'ya barış gücü getirme planı Kiev'i bize karşı bir savaş için kışkırtmaya devam ediyor" diye konuştu.