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        Haberler Dünya Lavrov, Ukrayna’da meşru çıkarlarını dikkate alacak tekliflere açık olduklarını söyledi

        Lavrov, Ukrayna’da meşru çıkarlarını dikkate alacak tekliflere açık olduklarını söyledi

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı dünyasının Rusya'ya bir savaş başlattığını ve Rusya'nın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini öne sürerek, "Rusya, Ukrayna'daki durum ile ilgili tüm ciddi teklifleri değerlendirmeye hazırdır" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:50
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        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki durum ile ilgili olarak dünyadaki gerçekleri ve Rusya’nın temel meşru çıkarlarını dikkate alacak her türlü ciddi teklifi değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

        Lavrov, Myanmar Dışişleri Bakanı Than Swe ile Moskova’da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Asya-Pasifik bölgesindeki gidişatın pek olumlu olmadığını belirten Lavrov, “Myanmar ile birlikte, Güneydoğu Asya'daki istisnasız tüm devletlerin ve tüm Asya-Pasifik bölgesinin eşit, ayrımcı olmayan bir temelde sürdürülebilir kalkınmasını sağlayabilecek kapsayıcı, etkili, güvenilir bir güvenlik mimarisinin bölgede oluşturulması ihtiyacını yeniden teyit ettik.” dedi.

        Lavrov, Batı’nın Asya-Pasifik bölgesine blok unsurlar sokmaya ve bu bölgedeki güvenlik konularında ASEAN’ın öncü rolünü elinden almak isteyen mekanizmalar kurmaya çalıştığına dikkati çekerek, özellikle NATO'nun buraya sızma ve kendi kurallarını oluşturma yönündeki açıkça duyurulmuş planlarının tehlikeli olduğunu vurguladı.

        Ukrayna’da “Batı’nın Kiev rejiminin eliyle Rusya’ya karşı bir savaş başlattığını” dile getiren Lavrov, Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehditler yaratıldığını savundu.

        Lavrov, Ukrayna’daki durum ile ilgili olarak, dünyadaki gerçekleri ve Rusya’nın temel meşru çıkarlarını dikkate alacak her türlü ciddi teklifi değerlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.​​​​​​​

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